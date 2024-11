Coreia do Norte diz que Ocidente usa Ucrânia como 'tropa de choque' contra Rússia

Os Estados Unidos e outras potências ocidentais estão usando o conflito na Ucrânia para "ampliar o alcance de suas intervenções militares globalmente", afirmou o norte-coreano.

Também estão tentando "melhorar sua experiência nos combates e usam a Ucrânia como tropa de choque" contra a Rússia, acrescentou.

A contínua ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia "aumenta os temores de uma Terceira Guerra Mundial", alertou.

Kim afirmou que seu país reforçaria suas armas nucleares de defesa "sem limites".

As declarações ocorrem depois de Seul ter afirmado na semana passada que as tropas da Coreia do Norte começaram a "participar em operações de combate" ao lado das forças russas perto da fronteira com a Ucrânia.

