França pode bloquear acordo comercial entre UE e Mercosul?

Para Bruxelas, seria um "acordo misto", reunindo competências exclusivas da Comissão, como grande parte do setor comercial, com outros aspectos compartilhados com os governos nacionais.

Se esta estrutura for mantida, a França teria direito a veto, já que o Conselho do bloco, que reúne os governos dos 27 países, teria que aprovar o acordo por unanimidade antes da ratificação pelos Parlamentos nacionais.

Em 2016, a pequena região belga da Valônia bloqueou por dias a assinatura do acordo UE-Canadá, conhecido como Ceta, ao se recusar a dar à Bélgica o aval necessário para rubricar o tratado no Conselho.

Divisão

Para evitar que a situação se repita, a Comissão Europeia de Ursula von der Leyen estudaria dividir o acordo, separando a parte sobre trocas comerciais (agrícola, industrial, etc.) do restante, de acordo com fontes diplomáticas.

O modo de aprovação da seção comercial mudaria e não exigiria mais unanimidade ou ratificações nacionais para entrar em vigor. Do lado europeu, uma maioria qualificada de votos do Parlamento Europeu e do Conselho seria suficiente.