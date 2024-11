Nadal perde na abertura das quartas de final da Copa Davis

Claramente menos ágil e eficiente do que nos seus melhores anos, o espanhol teve o saque quebrado no nono game e acabou derrotado no primeiro set por 6-4.

Na segunda parcial, Nadal foi quebrado novamente logo no primeiro e no quinto game e Van de Zandschulp abriu 4-1. Mas o ex-número 1 do mundo teve seu momento ao devolver uma das quebras e esboçar uma reação para levantar o público.

No entanto, o holandês conseguiu manter a vantagem construída para selar a vitória fechando o segundo set com o mesmo placar do primeiro.

"No início acho que nós dois estávamos nervosos com toda a multidão. É o que significa jogar contra Rafa na Espanha, ele é provavelmente o melhor atleta que o país já teve", Van de Zandschulp.

Quem passar entre Espanha e Holanda vai enfrentar na semifinal da Copa Davis o vencedor do duelo entre Alemanha e Canadá, que jogam na quarta-feira.

