Ucrânia promete nunca se render e Rússia volta a fazer ameaça nuclear

Em um comunicado por ocasião da data, o Ministério das Relações Exteriores ucraniano garantiu que o seu país "nunca se submeterá aos ocupantes" e que "os militares russos serão punidos por violarem o direito internacional".

"Alcançaremos a paz através da força e do apaziguamento", acrescentou o ministério, referindo-se aos crescentes apelos para que a Ucrânia se junte à mesa de negociações com a Rússia para acabar com quase três anos de guerra.

O Kremlin também prometeu derrotar a Ucrânia.

"A operação militar contra Kiev continua e será concluída", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos jornalistas.

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou nesta terça-feira um decreto que amplia as possibilidades do país de usar armas nucleares.

O Kremlin afirma que a medida, que permite à Rússia usar armas nucleares contra um país sem armas atômicas, como a Ucrânia, mas apoiado por uma potência nuclear, como os Estados Unidos, era "necessária para adaptar os nossos fundamentos à situação atual".