EUA deu 'tempo' a Maduro antes de reconhecer opositor como presidente da Venezuela

"Não tem nada a ver com estarmos no final da administração", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, durante coletiva de imprensa, referindo-se à posse, em 20 de janeiro, do republicano Donald Trump.

"Tem a ver com termos deixado passar um tempo para ver se a pressão internacional que outros países e os Estados Unidos estavam exercendo sobre Maduro levava a uma mudança de posição de sua parte", acrescentou. "Não foi assim, vamos chamar os fatos como os vemos".

Maduro "disse que venceu as eleições. Obviamente, não vimos nenhuma prova que o respaldasse", mas "o contrário", declarou Miller a jornalistas.

O chanceler venezuelano, Yván Gil, tachou de "ridículo" que Washington chame o adversário de Maduro nas urnas de "presidente eleito".

