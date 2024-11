Governista Delgado diz que 'maioria silenciosa' vai elegê-lo presidente do Uruguai

O candidato governista à Presidência do Uruguai, Álvaro Delgado, encerrou sua campanha para o segundo turno nesta quarta-feira (20), assegurando que uma "maioria silenciosa" a favor da "continuidade" do governo de centro direita lhe dará a vitória no próximo domingo.

"Sabem quem vai nos eleger em 24 (de novembro)?", perguntou o ex-secretário da Presidência do atual chefe de Estado, Luis Lacalle Pou, em um comício no Obelisco de Montevidéu, que contou com a presença de todos os líderes dos partidos membros da coalizão no poder, que apoiam sua candidatura.

"(Votará em nós) Uma maioria silenciosa que não tem bandeira, que não tem faixas (de propaganda nos prédios), que hoje prefere a continuidade de um governo que foi melhor que o governo da Frente Ampla (FA)", assegurou Delgado.