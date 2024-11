México garante proteção como refugiado a ex-ministro do Equador detido

A chancelaria mexicana informou que está em "comunicação permanente" com a Procuradoria-Geral para "garantir a liberdade" do ex-funcionário e seu direito de "permanecer como residente" no México.

Solís "conta com a condição de refugiado em nosso país, em conformidade com o procedimento estabelecido pela Lei sobre Refugiados, Proteção Complementar e Asilo Político, e vai receber, portanto, a proteção que a lei lhe confere", afirmou a chancelaria na rede social X.

O governo mexicano ressaltou que o ministro também está protegido pelo princípio da "não devolução".

Solís, que foi ministro do ex-presidente Rafael Correa (2007-2017), é acusado em diferentes casos de corrupção pela Justiça do Equador, país com o qual o México rompeu relações em abril. O ex-ministro afirma que as acusações têm motivações políticas.

O México rompeu relações com o Equador depois que um comando policial invadiu sua embaixada em Quito para prender o ex-vice-presidente Jorge Glas, que estava asilado no local.

bur-sem/axm/arm/lb