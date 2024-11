Putin alerta Ocidente sobre escalada 'mundial' da guerra na Ucrânia

Pouco antes, Kiev acusou Moscou de ter atacado Dinpro, cidade no centro-leste da Ucrânia, com um míssil com "todas" as características de um míssil intercontinental, algo inédito e uma escalada sem precedentes na guerra e nas tensões entre Rússia e Ocidente.

Em um curto discurso transmitido pela TV, Putin confirmou que, em resposta aos bombardeios com mísseis ocidentais contra seu território, a Rússia disparou contra a Ucrânia, nesta quinta, um novo tipo de míssil balístico hipersônico chamado "Oreshnik", em sua "configuração desnuclearizada".

O ataque teve como alvo "um local do complexo militar-industrial ucraniano", afirmou.

Zelensky lamentou nas redes sociais que, até o momento, a comunidade internacional não teve "uma reação contundente" ao disparo russo.

"Precisamos reagir. Precisamos pressionar. Precisamos empurrar a Rússia até uma paz real, que só é possível mediante a força", acrescentou.

O porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, garantiu que a Rússia avisou os Estados Unidos com 30 minutos de antecedência sobre sua intenção de disparar um míssil hipersônico.