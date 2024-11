Professora: Rússia sinaliza que guerra vai escalar até a posse de Trump

Se a acusação de Kiev de que a Rússia lançou um míssil intercontinental for verdade, há um jogo de retórica que indica o escalonamento da guerra na Ucrânia, avaliou a professora de relações internacionais Danielle Ayes ao UOL News desta quinta (21). Essa intensificação do conflito, porém, deve durar apenas dois meses, ou seja, até a posse do presidente recém-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Essa seria a primeira vez desde a eclosão da guerra da Ucrânia que a Rússia lançou um míssil balístico intercontinental contra Kiev. Essas ogivas têm alcance de milhares de quilômetros. Por isso, a professora destaca que não seriam necessárias no caso da Ucrânia.