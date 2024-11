Trump escolhe advogada Pam Bondi como futura procuradora-geral

Trump destacou que, em seus quase 20 anos como procuradora, Pam "foi muito dura com os criminosos violentos e tornou as ruas seguras para as famílias da Flórida". E como "primeira mulher procuradora-geral da Flórida, ela trabalhou para deter o tráfico de drogas e as mortes por overdose de fentanil".

Após deixar o cargo na Flórida, em 2019, Pam Bondi fez parte da equipe de advogados de Trump durante seu julgamento político no Senado. Posteriormente, uniu-se à equipe de advogados que liderou seu desafio legal fracassado à eleição de Joe Biden.

