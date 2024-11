Barco chinês no centro das suspeitas sobre corte de dois cabos submarinos no Báltico

O barco é objeto de intensas trocas diplomáticas entre Dinamarca, China e Suécia.

"A China trabalha atualmente com as partes afetadas, incluindo a Dinamarca, para manter uma comunicação fluida através das vias diplomáticas", afirmou um porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores nesta sexta-feira (22).

Na quinta-feira, Copenhague mencionou "contatos diplomáticos" com países, sem revelar quais, mas afirmou que tinha uma capacidade de intervenção limitada. "A Dinamarca não é proprietária dos cabos danificados e o navio está atualmente em águas internacionais", indicou o Ministério dinamarquês de Relações Exteriores à AFP.

As águas internacionais ficam de fora da jurisdição dos Estados, que não podem adotar medidas coercitivas contra um navio.

Na quarta-feira, a diplomacia chinesa rechaçou as suspeitas contra seu navio e ressaltou que sempre cumpriu com "suas obrigações" e "exigiu que os barcos chineses respeitassem escrupulosamente as leis e normas em vigor", segundo Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês.

Atualmente, há duas investigações judiciais em curso, incluindo uma da polícia sueca por "sabotagem" dos cabos.