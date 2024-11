Líder Bayern de Munique vence Augsburg com hat-trick de Kane

Quatro dias antes de receber o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique reforçou sua liderança no Campeonato Alemão ao vencer o Augsburg por 3 a 0 nesta sexta-feira (22), com hat-trick de Harry Kane, no jogo que abriu a 11ª rodada.

É a quinta vitória seguida do Bayern na Bundesliga e o time do técnico Vincent Kompany tem um início de temporada quase perfeito, com 29 pontos somados em 33 possíveis.

Em 11 jogos, Bayer está invicto com nove vitórias e dois empates (1 a 1 com o Bayer Leverkusen e 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt).