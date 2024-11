Landim: Tarcísio apoia Bolsonaro em reação da direita acuada pela PF e Cid

A gente só via os filhos defendendo Jair Bolsonaro — o Flávio e Carlos que vinham às redes sociais — uma manifestação muito restrita de Nikolas Ferreira (PL-MG) e nada mais.

Quando ontem, depois que a PF indiciou Jair Bolsonaro, indiciou Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e, principalmente, depois que o Mauro Cid foi ao STF e deu o seu depoimento, aí a gente começou a ver as reações e as menções de solidariedade.

Raquel Landim

A colunista destacou que o medo dos aliados de Bolsonaro era haver evidências que o ligassem ao plano de assassinar Lula, Alckmin e Moraes.

Eles estavam sentindo um enorme mal-estar de vir a público, porque poderia haver alguma dúvida de que aparecesse alguma prova de que Bolsonaro estivesse diretamente envolvido na tentativa de assassinato.

Porque o que você tem de prova hoje no inquérito, que coloca Bolsonaro... não no golpe. No golpe tem abundância de provas, mas a direita ela minimiza esse golpe. Mas, na tentativa de assassinato, elas ainda são um pouco circunstanciais.

Raquel Landim

O sinal verde para as manifestações de apoio à Bolsonaro veio com o depoimento de Mauro Cid.