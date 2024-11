Criminosos fingem ser da PF e roubam casa de filho de Maluf

Criminosos com roupas de agentes da Polícia Federal entraram e roubaram joias da residência do filho de Paulo Maluf, ex-prefeito de São Paulo, nesta sexta-feira (22).

O que aconteceu

Três criminosos estavam armados e vestidos com toucas ninja e roupas de policiais federais. Eles entraram na residência, renderam e ameaçaram quatro pessoas, segundo informações preliminares da Polícia Militar. O roubo aconteceu no fim da manhã, no bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

O UOL apurou que a mansão invadida é de Otávio Maluf, filho do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. As vítimas foram a proprietária da casa e três funcionárias. Otávio não estava na residência no momento do crime.