Cruzeiro e Racing fazem final de peso na Copa Sul-Americana

- Pura paixão -

Na capital paraguaia e acompanhados de perto em Avellaneda e Belo Horizonte, os dois finalistas tentarão se impor na decisão.

A campanha regular do Racing, com vitória sobre o Corinthians na semifinal, e a resiliência do Cruzeiro para eliminar o Lanús na Argentina, garantem um desfecho à altura do torneio.

O jogo também coloca dois treinadores experientes frente a frente.

Fernando Diniz, 50 anos, quer se tornar o terceiro a conquistar a Libertadores e a Sul-Americana, depois de Tite e Marcelo Gallardo, e o segundo a conseguir em duas temporadas seguidas, depois de vencer a principal competição continental no ano passado com o Fluminense. Gallardo conseguiu com o River em 2015 e 2016.

A duas da final contra o Racing, Diniz reconhece que há "um pouco de ansiedade em todos".