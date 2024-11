'Desaparecimento' de famoso escritor franco-argelino gera preocupação na França

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse estar preocupado com o "desaparecimento" do escritor franco-argelino Boualem Sansal, depois de relatórios de que o premiado romancista foi preso na Argélia no último sábado.

Sansal, figura de destaque da literatura moderna francófona, é conhecido pelas posturas firmes contra o autoritarismo e o islamismo, bem como pela defesa da liberdade de expressão.

O escritor, de 75 anos, nacionalizado francês este ano, foi preso no sábado no aeroporto de Argel após voltar da França, segundo vários meios de comunicação, entre eles o jornal francês Marianne.