Texas aprova inclusão de textos da Bíblia em currículo escolar

"Eu represento o lugar mais diverso do Texas", disse Staci Childs, membro do conselho. "Eu represento os muçulmanos, pessoas da fé Sikh, certo? Pessoas que nem sequer têm fé, que são agnósticas. Essas pessoas deveriam se ver refletidas no material tanto quanto um cristão", opinou.

As escolas não são obrigadas a adotar os textos, mas eles podem aumentar os recursos da unidade. Segundo a CNN, as escolas podem receber US$ 40 (cerca de R$ 232) e mais um adicional de US$ 20 (cerca de R$ 116).

A aprovação provocou reação de entidades norte-americanas de direitos humanos. "O currículo desconsidera flagrantemente a liberdade religiosa, uma pedra fundamental da nossa nação desde sua fundação", disse à CNN Caro Achar, da ONG União Americana pelas Liberdades Civis.

Uma das orientações do material, por exemplo, sugere uma seção dedicada à vida de Jesus e ao cristianismo na aula sobre Roma antiga. Alunos do jardim de infância se concentrariam no Livro de Gênesis, da Bíblia, nas aulas sobre arte.