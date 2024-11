Juiz adia indefinidamente anúncio da sentença de Trump no caso Stormy Daniels

O juiz do processo contra Donald Trump pela compra do silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels decidiu adiar indefinidamente o anúncio da sentença do caso, o que representa uma vitória para o presidente eleito, que retornará à Casa Branca em janeiro.

O juiz Juan Merchan autorizou os advogados de Trump a apresentarem, antes de 2 de dezembro, um recurso para a anulação do processo, e, consequentemente, a suspensão do anúncio da pena. O republicano havia sido declarado culpado neste processo judicial em 30 de maio.

