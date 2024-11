United inicia 'era Amorim'; City e Arsenal tentam espantar a crise

O Manchester United iniciará no próximo domingo (24) a 'era Amorim', na 12ª rodada do Campeonato Inglês, à qual Manchester City e Arsenal chegam precisando vencer para encerrar suas respectivas séries de resultados negativos.

Três semanas depois de ser anunciado como novo técnico dos 'Red Devils, o português Rúben Amorim fará sua estreia oficial contra o Ipswich (17º), que luta contra o rebaixamento.

Desde a demissão do holandês Erik ten Hag, o United conseguiu reagir sob comando do interino Ruud van Nistelrooy (3 vitórias e um empate entre todas as competições), e Amorim recebe a equipe na 13ª posição, a quatro pontos do Top 4.