O acordo alcançado na COP29, que estabelece US$ 300 bilhões (R$ 1,7 trilhão) anuais de financiamento climático para os países menos desenvolvidos "não é ambicioso", criticou o representante do bloco dos 45 países com menor renda.

"Este objetivo não é o que esperávamos conseguir. Depois de anos de discussões, não é ambicioso para nós", disse Evans Njewa, diplomata do Malauí e chefe do bloco de Países Menos Desenvolvidos.

