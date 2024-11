China: novo líder global na ação climática?

Para Adonia Ayebare, representante do G77, grupo que inclui países em desenvolvimento e a China, Pequim já contribui com o financiamento climático internacional. "Eles têm os maiores painéis solares do mundo. Eles os produzem, e nós os compramos."

"Eles financiam um monte de projetos fora da China. Hoje, falamos de pelo menos 3 bilhões de dólares por ano", concorda Niklas Höhne, especialista em política climática no New Climate Institute, um think tank sem fins lucrativos.

Reconhecer contribuições já feitas por países como a China poderia ajudar a desbloquear negociações internacionais, avalia Celine Kauffmann, do IDDRI, um instituto que pesquisa políticas públicas para o desenvolvimento sustentável.

China tem peso no cenário global

A China também é pressionada a sinalizar liderança e propor metas climáticas mais ambiciosas por causa do peso de suas emissões de carbono no balanço global, segundo Höhne.

"A China é tão grande. Responde por um quarto das emissões globais de gases estufa. Então, se a China tiver um pico e cair, as emissões globais de gases estufa também terão um pico e cairão", afirma.