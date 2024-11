Ministro da Agricultura apoia boicote de fornecedores de carne ao Carrefour

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, manifestou, nesta segunda-feira (25), seu apoio aos fornecedores de carne que suspenderam as entregas aos supermercados do grupo francês Carrefour no Brasil, no contexto de uma crescente disputa em torno das negociações comerciais entre a União Europeia (UE) e o Mercosul.

Fávaro declarou à GloboNews estar "feliz com a atitude" dos fornecedores, que interromperam o abastecimento às lojas da rede na semana passada.

A suspensão no fornecimento começou depois que, na quarta-feira, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, afirmou a sindicatos franceses que a rede "não venderá nenhuma carne proveniente do Mercosul" em suas unidades na França.