Mulheres na Índia são vítimas da tecnologia para vigiar a fauna selvagem

Para as mulheres dos povoados da região, essa floresta representa um espaço de "liberdade e expressão", à margem dos homens nessa "sociedade muito conservadora e patriarcal", explica Simlai à AFP.

Lá elas podem cantar, falar sobre questões tabu, como sexualidade, ou beber álcool e fumar enquanto colhem ervas e lenha para suas lareiras.

Mas a instalação de câmeras e gravadores ou o uso de drones para rastrear e proteger os tigres, elefantes e outros animais que vivem na área teve um "impacto desproporcional" sobre essas mulheres, diz o pesquisador.

Às vezes, as mulheres têm de buscar refúgio porque os drones são deliberadamente lançados sobre suas cabeças, de acordo com o estudo publicado na revista Environment and Planning F.

A pesquisa também relata o caso de um guarda florestal que flagrou um casal no meio de um "caso" graças a uma das câmeras instaladas e "alertou imediatamente a polícia".

Uma mulher entrevistada para o estudo explica que esses dispositivos inibem seu comportamento "por medo de ser fotografada ou gravada no momento errado".