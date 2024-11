Três jornalistas morreram no Líbano em um bombardeio israelense em outubro, segundo a HRW

O Exército israelense garantiu que o ataque foi dirigido a milicianos do grupo Hezbollah e que está sendo "revisado".

"Foi provavelmente um ataque deliberado contra civis e um possível crime de guerra", disse a HRW, que assegura que o Exército israelense "sabia ou deveria saber que os jornalistas estavam hospedados na área e no edifício atacado".

O bombardeio matou o cinegrafista Ghassan Najjar e o engenheiro de transmissão Mohammad Reda, ambos do canal pró-iraniano Al Mayadeen, com sede em Beirute, assim como o cinegrafista Wissam Qassem, da televisão Al Manar, do Hezbollah.

Em outubro do ano passado, um ataque israelense no sul do Líbano matou o jornalista da Reuters Issam Abdallah e feriu outras seis pessoas, incluindo Dylan Collins e Christina Assi, da AFP, que teve a perna amputada.

