Wall Street fecha em alta, com recorde do Dow Jones

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira que planeja indicar Scott Bessent como secretário do Tesouro quando assumir o cargo.

Aos 70 anos, Bessent passou quase 15 anos ao lado do financista George Soros antes de criar sua própria empresa de investimentos, o Key Square Group, uma carreira que o colocou dentro círculo íntimo de Wall Street.

Para Will Compernolle, da FHN Financial, Bessent "vai liderar o Tesouro com pulso firme".

Os operadores acalmaram assim seus temores de ver um candidato disposto a aumentar a dívida, o que provavelmente reativaria a inflação, explica Angelo Kourkafas.

Assim, houve reflexos no mercado de títulos públicos americanos e o rendimento do papel com vencimento em 10 anos caiu para 4,27%, contra 4,40% no fechamento de sexta-feira.

Os operadores revisaram suas expectativas em política monetária e veem um cenário com pelo menos três cortes adicionais nos juros por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) até o fim de 2025, contra dois que estimavam na sexta-feira.