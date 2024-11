Argélia decreta prisão preventiva do escritor Boualem Sansal

Autoridades da Argélia decretaram a prisão preventiva do escritor franco-argelino Boualem Sansal, 75, por acusações ligadas à segurança nacional, informou nesta terça-feira (26) seu advogado francês.

Sansal foi preso com base em um artigo do código penal argelino "que pune todos os ataques contra a segurança do Estado", disse François Zimeray à AFP.

Segundo veículos de comunicação, o escritor foi detido no último sábado, no aeroporto de Argel, após retornar da França. Seu advogado informou que ele foi interrogado por promotores "antiterrorismo".