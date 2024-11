Jogo entre Ajax e Lazio será disputado sem torcida visitante por questões de segurança

Na noite do dia 7 para 8 de novembro, torcedores do Maccabi foram perseguidos e agredidos nas ruas de Amsterdã, em ataques qualificados como antissemitas pelo governo da Holanda e por vários países ocidentais.

Segundo a polícia, as tensões já eram grandes antes da partida. A torcida do time israelense entoou cânticos contra árabes, vandalizou um táxi e queimou uma bandeira palestina em uma praça no centro da cidade.

A Uefa e a polícia consideraram o jogo entre Ajax e Lazio como "de alto risco", ressaltou a prefeitura de Amsterdã.

"Alguns torcedores da Lazio são conhecidos por sua simpatia com a extrema direita e com o fascismo, e por suas expressões antissemitas e racistas. Eles fizeram a saudação a Hitler, usaram suásticas e insultaram a memória de Anne Frank", diz o comunicado.

A prioridade das autoridades é manter a calma e a segurança em um contexto de "tensão" em Amsterdã pela "guerra na Palestina, em Israel e em outros países do Oriente Médio".

