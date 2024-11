Negociação de acordo global contra o plástico chega à reta final

Essa postura pode mudar de novo com a posse de Donald Trump, em 2025: o presidente americano eleito há muito vem prometendo reverter as políticas para o clima e ampliar a produção de combustíveis fósseis. "Dado o que aconteceu no mandato anterior dele, acho bastante improvável que Trump vá ratificar o tratado", comenta Dixon.

Apesar de tudo, tanto nações do Sul Global quanto países-membros da União Europeia ainda apostam no sonho de um acordo internacional sobre o plástico.

Num encontro antecipando a rodada final de negociações, Griffins Ochieng, coordenador de programa do Centre for Environment Justice and Development do Quênia, enfatizou que as nações africanas estão exigindo "um fim da poluição por plásticos ao longo de todo o ciclo de vida do produto". As chaves para tal seriam tanto reduzir a produção quanto eliminar substâncias químicas nocivas.

Embora já contando com a possibilidade de o texto do acordo não ser assinado em Busan, Christina Dixon defende que os negociadores têm que "refletir o enorme desejo global por um tratado vinculativo".

Autor: Stuart Braun