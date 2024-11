Bolsonaro soou em entrevista como um cínico réu confesso

Os militares indiciados junto com Bolsonaro começam a perceber que as versões do chefe da organização criminosa soam desconexas. Mas convergem sempre para um mesmo ponto: sejam quais forem as provas reunidas pela Polícia Federal, todos os crimes foram cometidos pelos outros. O tenente-coronel Mauro Cid já havia experimentado a mesma sensação. Deu em delação.