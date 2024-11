Rússia promete 'responder' a novos disparos ucranianos de mísseis americanos

A Rússia prometeu, nesta terça-feira (26), "responder" aos novos disparos de mísseis dos EUA contra seu território, em meio às crescentes tensões entre o Kremlin e os países ocidentais.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, as forças ucranianas atacaram, nos últimos dias, "instalações" na região fronteiriça russa de Kursk, perto do vilarejo de Lotarevka, 37 quilômetros a noroeste da cidade de Kursk, parcialmente ocupada pelo Exército ucraniano desde agosto.

Os ataques ocorreram em 23 de novembro perto da cidade de Lotarevka, 37 quilômetros ao noroeste da cidade de Kursk, e em 25 de novembro, no aeródromo Kursk-Vostochny, segundo a mesma fonte.