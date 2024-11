Rússia condena discurso 'irresponsável' sobre fornecer armas nucleares à Ucrânia

A discussão no Ocidente sobre armar a Ucrânia com armas nucleares é "absolutamente irresponsável", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta terça-feira, em resposta a uma reportagem do New York Times citando autoridades não identificadas que sugeriram essa possibilidade.

O New York Times noticiou na semana passada que algumas autoridades ocidentais não identificadas sugeriram que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, poderia dar à Ucrânia armas nucleares antes de deixar o cargo.

"Várias autoridades até sugeriram que Biden poderia devolver à Ucrânia as armas nucleares que lhe foram tiradas após a queda da União Soviética. Isso seria um elemento dissuasório instantâneo e enorme. Mas tal medida seria complicada e teria sérias implicações", escreveu o jornal.