2025, um ano caótico: guerras, alianças inéditas, Trump...

Mike Waltz, que deve ocupar o cargo de conselheiro de Segurança Nacional na Casa Branca, fez um apelo para "armar Taiwan agora".

- Coreia do Norte -

A Coreia do Norte, que possui bombas atômicas, intensificou seus testes balísticos em 2024 e, assim como o Irã, fez uma aproximação sem precedentes com a Rússia, até mesmo assinando um tratado de defesa mútua.

"Putin quer soldados e munição norte-coreanos e, em troca, Pyongyang quer tecnologia militar", resume Fyodor Tertiskiy, pesquisador da Carnegie.

Andrew Yeo, do think tank americano Brookings, prevê "uma nova fase de grande instabilidade e possível escalada no nordeste da Ásia".

"A cooperação militar com Moscou tem como pano de fundo o aumento das tensões na península coreana", observa Yeo, que cita a destruição de estradas por Pyongyang entre as duas Coreias, a suposta incursão de drones da Coreia do Sul em seu vizinho e o teste de um novo míssil balístico intercontinental norte-coreano em novembro.