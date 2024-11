Atalanta e Fiorentina tentam manter série de vitórias no Italiano

O time de Bérgamo comanda o quarteto aparece a um ponto do topo da tabela. Os outros integrantes são Inter, Fiorentina e Lazio (5ª).

A Roma, agora comandada pelo veterano Claudio Ranieri, perdeu quatro dos últimos cinco jogos e precisa se recuperar, o que pode complicar a visita da Atalanta ao Estádio Olímpico da capital.

Com o jogo isolado na segunda-feira, os dois times entrarão em campo já sabendo dos resultados do fim de semana, principalmente o duelo entre Fiorentina e Inter no domingo.

Os 'nerazzurri', sem chegar a brilhar, mostram sua solidez jogo a jogo. O principal problema da equipe antes da viagem à Toscana é a lesão do francês Benjamin Pavard, que sentiu a coxa contra o Leipzig na Liga dos Campeões e ficará afastado por várias semanas.

A Fiorentina tem como principal arma o atacante Moise Kean, vice-artilheiro do campeonato com nove gols.

O líder Napoli, por sua vez, visita o Torino (11º) no domingo, enquanto a Juventus (6ª) joga fora de casa contra o Lecce (15º) sem poder tropeçar para não se afastar da luta pelo Scudetto.