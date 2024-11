China critica escalas previstas do presidente de Taiwan nos Estados Unidos

Nenhuma reunião com autoridades americanas foi anunciada até o momento, mas a viagem irritou a China.

"Somos sempre contrários às interações oficiais entre Estados Unidos e Taiwan (...) e contra qualquer forma de aprovação e apoio dos Estados Unidos aos separatistas de Taiwan", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

A visita aos três pequenos países insulares do Pacífico é a primeira viagem ao exterior como presidente de Lai, um defensor da soberania de Taiwan e classificado pela China como um "separatista perigoso".

O porta-voz do Ministério da Defesa da China, Wu Qian, afirmou nesta quinta-feira que o exército "vai esmagar com determinação todas as tentativas secessionistas das forças pela independência de Taiwan".

Nas últimas décadas, outros líderes taiwaneses fizeram escalas em território americano durante viagens a aliados latino-americanos ou do Pacífico, o que sempre gerou a revolta de Pequim.

Em 1979, os Estados Unidos reconheceram o governo de Pequim e romperam oficialmente as relações com Taipé, mas na prática o país continua como o principal aliado e fornecedor de armas da ilha.