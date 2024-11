City visita Liverpool em Anfield em busca de ressurreição

No último jogo, o empate em casa com o Feyenoord (3 a 3) depois de estar vencendo por 3 a 0 a 15 minutos do apito final teve gosto amargo.

A última vitória do City aconteceu há mais de um mês, no dia 26 de outubro, quando o time bateu o lanterna Southampton por 1 a 0.

Mas o Liverpool, que além de liderar a Premier League também está no topo da tabela da Liga dos Campeões, não se coloca como favorito para o jogo de domingo.

"Um dos motivos pelos quais acho que Guardiola é o melhor treinador do mundo é que ele sempre encontra soluções para os problemas", disse nesta quinta-feira (28) o técnico dos 'Reds', o holandês Arne Slot.

"Seu problema agora pode ser a ausência de Rodri, mas todos nós sabemos que ele vai encontrar a solução. Espero que seja depois do domingo", sorriu.

Mais atrás, Chelsea (3º), Arsenal (4º) e Brighton (5º) estão a apenas um ponto do City, antes de enfrentarem Aston Villa, West Ham e Southampton, respectivamente.