Menina de 2 anos morre após comer salsicha; pais estão em estado grave

Uma fonte do hospital informou ao Diario del Norte que a menina chegou com vida ao pronto-socorro, mas morreu pouco após receber atendimento da equipe médica. Embora os médicos tenham confirmado sinais de intoxicação nos três pacientes, o resultado definitivo para apurar as causas da morte ainda são aguardados.

As autoridades avaliam a situação para determinar se a intoxicação está diretamente relacionada com o consumo dos alimentos mencionados ou outras causas.