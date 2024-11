Luiz Henrique, o 'Pantera Negra' do temível ataque do Botafogo

Para ir aos treinos, levava mais de duas horas todos os dias. Cansado da rotina, exaustiva para um garoto, pensou em pendurar as chuteiras e se dedicar ao judô, que podia praticar perto de casa.

"Naquele momento achei que tinha sido muito duro, passando dos limites, obrigando a treinar, mas hoje vejo que foi a melhor coisa que fiz", conta seu descobridor, Jhonny Max.

Luiz Henrique estreou como profissional pelo Flu em agosto de 2020. Depois de se destacar, partiu para o Betis em 2022. Na Espanha, porém, passou por um episódio que ainda dá o que falar.

Seu nome está ligado a um suposto esquema de apostas para que recebesse cartão amarelo em um jogo do Betis em março de 2023, um caso parecido com o do meia-atacante Lucas Paquetá, que joga no West Ham da Inglaterra.

Há duas semanas, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da manipulação de jogos e apostas esportivas do Senado convocou o jogador do Botafogo para prestar depoimento.

"Não tem nada a ver isso", afirmou Luiz Henrique. "Acho que querem apagar o meu brilho. Eu sei que não vão conseguir".