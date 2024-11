Morre a única sobrevivente de desabamento de hotel na Argentina

Relembre o caso

Fachada do Hotel Dubrovnik antes do desabamento Imagem: Reprodução/Google Maps

Desabamento foi na cidade costeira de Villa Gesell, na província de Buenos Aires, a 350 quilômetros da capital. Parte do prédio de 10 andares veio abaixo e atingiu um imóvel vizinho.

A ala do hotel Dubrovnik que desabou estava em obras. Em agosto deste ano, o município já havia interrompido a reforma no local. O profissional que ordenou a obra e o encarregado de executá-la, além de dois pedreiros e seus auxiliares, são acusados do crime de dano intencional agravado por morte. Não há ninguém preso no momento.

Havia autorização para uma obra no prédio, mas não na parte que ruiu. Prefeito ressaltou que foi permitida a construção de um elevador na parte frontal do edifício e que não tinha comunicação com a torre: "Há autorização para mudar de piso, para não mexer na estrutura", observou.

Além de María e do marido, outras sete pessoas morreram. São elas Rosa Stefanic (ex-proprietária do hotel), Nahuel Stefanic (sobrinho de Rosa), Dana Desimone, além dos operários Mariano Troiano, Ezequiel Matu, Matías Chaspman e Fabián Gutiérrez.