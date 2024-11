Paiporta tenta se reerguer um mês após as cheias mortais na Espanha

"Se não fosse pelas empresas privadas, pelo voluntariado (...) As administrações públicas, zero", lamenta, assegurando que os moradores se sentem "abandonados".

Esse mal-estar generalizado foi a causa da chuva de barro e objetos atirados nos reis Felipe VI e Letizia, no presidente do governo, Pedro Sánchez, e no da região de Valência, Carlos Mazón, durante sua visita a Paiporta, em 3 de novembro.

Estão convocadas para esta sexta (29) manifestações de protesto contra a gestão das autoridades em Paiporta e outros municípios afetados.

- Sem aulas -

Apesar de os governos terem aprovado medidas de auxílio financeiro, Mari Carmen Cuenca também se sente só. De sua casa, a algumas quadras do barranco, não conseguiu salvar nada.

Uma linha escura com mais de um metro e meio de altura lembra até onde a água chegou naquela tarde sem chuva em que uma "tsunami" marrom surpreendeu o sudoeste de Valência.