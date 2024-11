Vídeo não mostra integrante do MST quebrando vidraças; gravação é antiga

Sobrepostas às imagens, foram colocadas as seguintes frases em português: "QUEM DEU A MISSÃO A ELES??" e "Nome dele é Hugo ele é do MST ajudem a divulgar". Já no topo do vídeo, é colocada uma pergunta em inglês: "Why the door shattered in the different way ?? (na tradução livre para o português: Por que a porta quebrou de maneira diferente?)"

A legenda da publicação é: "O vídeo retirado é esse aqui. Esse foi o vídeo que o Alexandre de Moraes mandou apagar da página do Bolsonaro. Vamos todos postar nas redes sociais. Quero ver ele mandar apagar de milhares de pessoas. Click nos três pontinhos para passar para cinco de cada vez."

Por que é falso

Vídeo foi feito fora do Brasil. Uma busca reversa de imagem por um fraime com a ferramenta InVID leva até vídeos sem as frases sobrepostas (aqui). Em um deles (aqui), é possível ler alguns ideogramas acima das vidraças, ao lado de uma fotografia de dois homens dando as mãos. Com a ajuda do ChatGPT, foi possível identificar o idioma (chinês) e as seguintes frases (já traduzidas para o português): "Experiência de direção confortável" e "Sua segurança é nossa garantia". Na própria postagem desinformativa é possível ler a palavra Mamba, que é o nome de uma empresa que fica em Guangdong Baiyun, na China. A partir da combinação das frases em chinês e "Mamba", o UOL Confere conseguiu chegar ao site da empresa (aqui).