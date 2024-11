Consumidores buscam ofertas durante a 'Black Friday' nos EUA

Mario Clemente, um turista mexicano, viajou de Guadalajara, no México, pela "experiência" e pelos "ótimos preços". "Comparado com o México, é muito mais barato vir aqui. Mesmo contando com hotel e voo, é mais econômico", contou.

Muitos dos que chegaram antecipadamente eram moradores que queriam evitar as multidões, como Jaiden e María, um casal de Los Angeles. Pensaram que todos iriam na sexta-feira, "mas, evidentemente, não é o caso. Está bem movimentado esta noite!", disseram.

A Federação Nacional de Varejo dos EUA (NRF) se mostrou muito otimista nesta sexta-feira, com a expectativa de que mais de 183 milhões de clientes visitem lojas neste fim de semana, o que seria um recorde.

Durante o período de promoções, que vai até segunda-feira com a Cyber Monday, dia focado em tecnologia, a federação prevê um aumento no consumo de 2,5% a 3,5% em relação a 2023. Seria quase 1 bilhão de dólares (R$ 5,97 bilhões, na cotação atual) em vendas.

Os consumidores estão em busca de oportunidades e algumas lojas, como Target, começam suas ofertas já no início de outubro.

A 'Black Friday', que segue o feriado de Ação de Graças, marca o início da temporada de compras de fim de ano nos Estados Unidos.