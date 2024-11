Deputados querem que BC 'torre' reservas sem garantias de segurar o câmbio

Ele custou a convencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o restante dos colegas da Esplanada da necessidade de algumas medidas, que podem ser avaliadas como ainda insuficientes, mas não deixam de ser um caminho.

Faz parte do pacote a adequação do reajuste do salário mínimo aos 2,5% de alta do teto do arcabouço. Também há correções no BPC, ajuste na pensão dos militares etc.

Seria o suficiente para melhorar um pouco o clima econômico do país? É provável que sim.

Mas a ala política do governo insistiu em trazer uma "bondade" para, na visão deles, garantir o projeto político de reeleição de Lula, e o pacote veio com a correção da tabela do Imposto de Renda ao mesmo tempo.

O que parece fugir aos operadores políticos é que o que vai sustentar a vitória de Lula é inflação baixa. E os preços não ficarão calmos com dólar acima de R$ 6 —e subindo.

Agora não adianta culpar o BC pela imensa trapalhada.