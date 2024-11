A pretexto de fustigar Campos Neto, governo expõe Galípolo

Na prática, Campos Neto realiza, no ocaso de sua administração, uma gestão compartilhada com Galípulo, que assume o BC em janeiro. O próprio escolhido de Lula cuidou de expor o alinhamento com o bode num almoço com banqueiros.

Menos de 24 horas depois de Rui Costa insinuar que Campos Neto poderia ter agido para anestesiar o dólar, Galípulo declarou que o BC só intervém no mercado de câmbio "quando percebe que existe disfuncionalidade".

"Câmbio flutuante é importante para absorver choques", disse Galípolo, antes de confidenciar que, a caminho do almoço, "vinha no carro falando com o Roberto [Campos Neto] sobre o tema."

Discursando no mesmo repasto com banqueiros, organizado pela Febraban, Fernando Haddad soou na contramão da irascibilidade de Rui Costa. Informou que, se for necessário, a equipe econômica retornará à calculadora em três meses.

"Se tiver algum problema, vamos voltar para a planilha, para o Congresso, para o presidente Lula", disse Haddad. "Não vamos conseguir fazer tudo que precisa ser feito numa bala de prata. Esse conjunto de medidas não é o 'gran finale' de tudo que precisa fazer."

Há dois meses, ainda sentindo na canela as pancadas que recebeu de Lula, Campos Neto disse que Galípolo "vai passar por pressão, como eu passei". Rui Costa prestará melhores serviços ao governo quando se der conta de que as frases que saem do Planalto, quando mal calibradas, fazem a festa de quem fatura com a alta do dólar. O câmbio alto leva junto a inflação e os juros.