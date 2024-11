Torcedores de Atlético e Botafogo tingem Buenos Aires de alvinegro

A primeira viagem para fora do Brasil, a primeira vez em um avião, acompanhar o time do coração com um bebê de colo... além de tingir Buenos Aires de de alvinegro, os torcedores de Atlético-MG e Botafogo levam suas histórias à final da Copa Libertadores.

Acostumada a ver o vermelho, o branco, o amarelo e o azul de seus dois times mais populares, River Plate e Boca Juniors, a capital argentina foi tomada por uma multidão vestida em branco e preto, as cores dos clubes finalistas do torneio continental.

Milhares de fanáticos do "Galo" e do "Fogão", que compartilham as mesmas cores, chegaram à cidade nos últimos dias para presenciar uma final que garante ao Brasil o sexto título consecutivo do principal torneio de clubes das Américas. A final acontece neste sábado (30) no estádio Monumental de Núñez (17h), a casa do River.