Arábia Saudita recebe conferência mundial sobre desertificação

A última conferência, organizada na Costa do Marfim em 2022, culminou em um compromisso de "acelerar a recuperação de um bilhões de hectares de terras degradadas", cuja qualidade foi alterada por atividades humanas, como poluição ou desmatamento, até 2030.

A UNCCD, que inclui 196 países e a União Europeia, agora estima que 1,5 bilhão de hectares de terras degradadas precisarão ser recuperados até o final da década.

A Arábia Saudita, que abriga um dos maiores desertos do mundo, estabeleceu a meta de restaurar 40 milhões de hectares, disse à AFP seu vice-ministro do meio ambiente, Osama Faqeeha, mas sem fornecer um prazo.

Até o momento, o reino do Golfo restaurou 240.000 hectares, principalmente impulsionando a luta contra a extração ilegal de madeira e multiplicando o número de parques nacionais de 19 em 2016 para mais de 500 atualmente, informou.

- Problema que passa 'despercebido' -

As reuniões em Riade começarão dez dias após o término da COP29 no Azerbaijão, na qual a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, foi acusada de impedir a menção de uma eliminação gradual de combustíveis fósseis no acordo final.