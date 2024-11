Os bastidores do aniversário de Toffoli que ajudou a frustrar golpe em 2022

Print explicaria minuta golpista encontrada na sede do PL Imagem: Divulgação

Toffoli e Aras, então, procuraram seus interlocutores no PT. O procurador convidou os contatos que tinha no partido a irem até a sua residência: o então governador baiano Rui Costa e o senador da Bahia Jaques Wagner. Ele "sugeriu aos dois petistas que propusessem à equipe de transição de Lula, e ao corpo jurídico do PT, antecipar a diplomação" do petista, o que "desarticularia os preparativos para a intentona golpista".

À época desafeto do PT, Toffoli procurou o colega ministro do STF Alexandre de Moraes para repassar a mesma sugestão. Ele também fez o mesmo com o general da reserva Gonçalves Dias —que cuidou da segurança de Lula em seus mandatos anteriores. Embora Moraes, que na época presidia o TSE, negue ter sido procurado por Toffoli, no dia 28 de novembro Lula anunciou a antecipação da diplomação do dia 19 para 12 de dezembro. Na sequência, o TSE confirmou a data.

Moraes e Lula durante a cerimônia de diplomação do presidente eleito Imagem: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Antecipar a diplomação em uma semana "desorganizou e expôs o levante", diz o livro. Mesmo assim, a sede da Polícia Federal, no centro de Brasília, foi atacada às 19h30 daquele 12 de dezembro, quando Lula foi finalmente diplomado. Aquele foi o estopim do vandalismo de grupos bolsonaristas que naquele dia tomaram as ruas da capital, incendiando veículos e lançando botijões de gás para bloquear vias. "No dia 19 estava articulado algo bem maior do que o que aconteceu no dia 12", diz o jornalista.

A falta de providências do Ministério da Justiça e da direção-geral da PF diante da arruaça acendeu novo alerta. Toffoli e Aras se reuniram no dia seguinte à diplomação de Lula. Na ocasião, eles decidiram "manter a parceria e o compartilhamento de informações (...) até a posse do novo presidente, Lula, em 1º de janeiro de 2023", diz o livro.