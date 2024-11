'Sai, tia': vídeo mostra criança sendo amarrada por funcionária em escola

Um garoto de quatro anos foi amarrado a uma cadeira por uma funcionária do Colégio Criativa, creche em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. É o que mostra um vídeo recebido pela mãe do menino, que registrou um boletim de ocorrência na delegacia local.

O que aconteceu

Menino tinha pesadelos e, durante o sono, gritou "sai, tia", conta a mãe. O UOL teve acesso ao B.O, registrado no último dia 27. De acordo com o documento, a mãe do menino [cuja identidade será preservada] afirma ter presenciado comportamentos fora do padrão por parte da criança.

Menino passou a não querer mais ir para a creche. Ainda segundo o relato do boletim de ocorrência, ele contou à mãe que ficava em um castigo na hora do intervalo.