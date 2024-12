Artur Jorge é o 3º técnico português a conquistar a Libertadores

As duas restantes foram vencidas por brasileiros: Dorival Júnior com o Flamengo em 2022 e Fernando Diniz com o Fluminense em 2023.

Artur Jorge também é o quarto europeu a levantar a Liberadores. O primeiro técnico do Velho Continente a conseguir foi o croata Mirko Jozi?, campeão à frente do Colo Colo do Chile em 1991.

