Amorim vence 1ª na Premier League; Chelsea se mantém etre os líderes

O Manchester United goleou o Everton por 4 a 0 neste domingo, na primeira vitória da equipe no Campeonato Inglês desde a chegada do técnico português Rúben Amorim, enquanto o Chelsea agravou a crise do Aston Villa para se firmar no Top 4.

Três dias depois da apertada vitória sobre o Bodo/Glimt (3 a 2) na Lita Europa, Amorim voltou a vencer em Old Trafford, desta vez pela Premier League, uma semana depois de uma estreia pouco inspirada com um empate em 1 a 1 com o Ipswich.

A vitória do United veio com dois gols de Marcus Rashford (34' e 46') e dois de Joshua Zirkzee (41' e 64'), enquanto o capitão Bruno Fernandes e o atacante Amad Diallo terminaram a rodada com duas assistências cada um