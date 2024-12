Groenlândia volta a prorrogar prisão do defensor das baleias Paul Watson

O tribunal de Nuuk, capital da Groenlândia, território autônomo da Dinamarca, decidiu, nesta segunda-feira (2), prorrogar a prisão provisória do militante ecologista Paul Watson, à espera da decisão do governo dinamarquês sobre o processo de extradição do Japão sobre seu combate contra navios baleeiros.

"O tribunal da Groenlândia decidiu hoje que Paul Watson seguirá preso até 18 de dezembro de 2024 para garantir sua presença no marco do processo de extradição", indicou a polícia em um comunicado.

Este prazo é um pouco menor que o de quatro semanas pedido pelo Ministério Público, ou seja até 30 de dezembro. Watson, que foi preso em 21 de julho, entrou com recurso.